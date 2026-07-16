‏”سنتكوم” تعلن انتهاء الموجة الثانية من الضربات الأمريكية ضد إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، فجر اليوم الخميس، انتهاء الموجة الثانية من الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف في إيران.
وقالت “سنتكوم”، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الموجة المسائية انتهت عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الـ15 من تموز، بعدما استهدفت مراكز قيادة ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة ومنشآت للمراقبة الساحلية.
وأضافت: إن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف في مواقع عدة، بينها بندر عباس، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد طواقم السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وكانت “سنتكوم” أعلنت، عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدء الموجة الثانية من ضربات ذلك اليوم، مستهدفةً قدرات عسكرية إيرانية قالت: إنها تُستخدم لتهديد السفن العابرة في مضيق هرمز.