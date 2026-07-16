‏”سنتكوم” تعلن انتهاء الموجة الثانية من الضربات الأمريكية ضد إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، فجر اليوم الخميس، انتهاء الموجة الثانية من الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف في إيران‎.‎

وقالت “سنتكوم”، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن ‏الموجة المسائية انتهت عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الـ15 ‏من تموز، بعدما استهدفت مراكز قيادة ومواقع للدفاع الجوي وقدرات صاروخية وطائرات ‏مسيّرة ومنشآت للمراقبة الساحلية.‏

وأضافت: إن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف في مواقع ‏عدة، بينها بندر عباس، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد طواقم السفن التجارية العابرة ‏لمضيق هرمز.‏

وكانت “سنتكوم” أعلنت، عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ‏بدء الموجة الثانية من ضربات ذلك اليوم، مستهدفةً قدرات عسكرية إيرانية قالت: إنها ‏تُستخدم لتهديد السفن العابرة في مضيق هرمز.‏