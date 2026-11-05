الصحة العالمية: الكوليرا تودي بحياة 1800 شخص في الكونغو الديمقراطية‏

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم تفشي وباء الكوليرا في جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية، بعد تسجيل نحو 1800 وفاة و60 ألف إصابة منذ بداية العام الجاري، في ‏وقت تواجه فيه البلاد تفشياً لفيروس إيبولا، وسط صعوبات في احتواء المرضين، نتيجة ‏النزاعات المسلحة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.‏

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ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ‏قوله، أمس الأربعاء: إن البلاد تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ عقود، مشيراً إلى أن غالبية ‏الإصابات تتركز في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو شرقي البلاد.‏

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وأوضح غيبريسوس أن تسجيل إصابات في المناطق الواقعة ضمن حوض نهر الكونغو ‏يثير مخاوف من وصول الوباء إلى العاصمة كينشاسا، لافتاً إلى أن انتشار الجماعات ‏المسلحة، يعرقل جهود الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.‏

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وشدد غيبريسوس على أهمية إطلاق حملات توزيع اللقاحات، ولا سيما لقاحات إيبولا في ‏المناطق الشرقية التي تشهد نزاعات مسلحة، بهدف الحد من انتشار المرضين، وتخفيف ‏الضغوط عن النظام الصحي.‏

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وكان غيبريسوس أكد في الثاني من تشرين الثاني الجاري، ضرورة استكمال الاتفاق ‏الدولي بشأن الجوائح وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التهديدات الصحية العابرة ‏للحدود.‏