الصحة العالمية: الكوليرا تودي بحياة 1800 شخص في الكونغو الديمقراطية‏

جنيف-سانا
حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم تفشي وباء الكوليرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد تسجيل نحو 1800 وفاة و60 ألف إصابة منذ بداية العام الجاري، في وقت تواجه فيه البلاد تفشياً لفيروس إيبولا، وسط صعوبات في احتواء المرضين، نتيجة النزاعات المسلحة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس قوله، أمس الأربعاء: إن البلاد تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ عقود، مشيراً إلى أن غالبية الإصابات تتركز في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو شرقي البلاد.
وأوضح غيبريسوس أن تسجيل إصابات في المناطق الواقعة ضمن حوض نهر الكونغو يثير مخاوف من وصول الوباء إلى العاصمة كينشاسا، لافتاً إلى أن انتشار الجماعات المسلحة، يعرقل جهود الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.
وشدد غيبريسوس على أهمية إطلاق حملات توزيع اللقاحات، ولا سيما لقاحات إيبولا في المناطق الشرقية التي تشهد نزاعات مسلحة، بهدف الحد من انتشار المرضين، وتخفيف الضغوط عن النظام الصحي.
وكان غيبريسوس أكد في الثاني من تشرين الثاني الجاري، ضرورة استكمال الاتفاق الدولي بشأن الجوائح وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التهديدات الصحية العابرة للحدود.