إيطاليا تطرد ملحقين عسكريين روسيين على خلفية أنشطة تجسس

روما-سانا

أعلنت إيطاليا عن طرد ملحقين عسكريين من سفارة روسيا الاتحادية في روما، على خلفية أنشطة تجسس كشف عنها تحقيق أجرته النيابة العامة في العاصمة.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني، في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الخميس: إن الأمين العام لوزارة الخارجية أبلغ السفير الروسي بضرورة مغادرة الملحقين الأراضي الإيطالية خلال ثلاثة أيام.

وأضاف تاياني: إن موسكو تواصل استخدام “الأسلحة الهجينة” لمهاجمة الغرب وإيطاليا، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تدخلاً خطيراً وغير مقبول في شؤون المؤسسات الإيطالية والأمن القومي.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي ومن بينهم إيطاليا اتفقوا في 19 حزيران الماضي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 12 شهراً، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك خلال قمة عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل.