كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان مجدداً التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

سيئول-سانا

أكد وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأحد، التزام بلديهما بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وإرساء سلام دائم في المنطقة، كما اتفقا على مواصلة التنسيق الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن هذا الالتزام جاء خلال محادثات عقدها وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-باك مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في سيئول، حيث شدد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح بيان صحفي مشترك صدر عقب المحادثات، أن الوزيرين اتفقا على مواصلة تعزيز التبادل والتعاون بين فريقي الاستعراض الجوي في البلدين، وهما فريق “بلاك إيغلز” الكوري الجنوبي، وفريق “بلو إمبلس” الياباني.

وأضاف البيان: إن الجانبين اتفقا أيضاً على مواصلة تطوير تدريبات البحث والإنقاذ لمختلف حالات الطوارئ البحرية، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وتأتي زيارة كويزومي إلى سيئول في وقت يسعى فيه البلدان إلى البناء على الزخم الإيجابي في العلاقات الدفاعية وتعزيز تعاونهما المشترك.

وكانت كوريا الجنوبية واليابان قد استأنفتا، في وقت سابق من هذا الشهر، تدريباتهما البحرية المشتركة للبحث والإنقاذ لأول مرة منذ تسع سنوات، بعد تسوية الخلاف الذي نشب عام 2018 بشأن تحليق طائرة دورية يابانية على ارتفاع منخفض فوق سفينة حربية كورية جنوبية.

وتسعى طوكيو إلى توسيع إطار التعاون الدفاعي مع سيئول، بما يعزز الشراكة الثنائية والتعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة، في مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.