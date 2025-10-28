السعودية تؤكد ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وسعيها لحلّ عادل ودائم لقضيته

واشنطن-سانا

أكّد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، موقف المملكة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وسعيها الدؤوب للتوصل إلى حلّ عادل ودائم لقضيته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الواصل أدان في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، الخطط الإسرائيلية الرامية لضم الضفة الغربية والمستوطنات غير الشرعية، ودعا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته لوقف الاستيطان ورفع الحصار وحماية المقدسات، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الدولية.

وشدّد الواصل على أهمية إعادة إعمار غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة، مشيداً باعتراف عددٍ كبير من الدول بدولة فلسطين وما أسفرت عنه مداولات الجمعية العامة في نيويورك.

كما ثمّن جهود الوساطة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودول قطر ومصر وتركيا، لبدء تنفيذ وقف الحرب على غزة، مؤكّداً دعم المملكة لكل مسعى يوقف نزيف الدم ويهيّئ لاستقرار مستدام.