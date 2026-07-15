الخارجية الصينية: الحفاظ على سلاسل إمداد عالمية مستقرة مسؤولية مشتركة

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن الحفاظ على سلاسل إمداد عالمية آمنة ومستقرة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله، مشددة على أن محاولات “فك الارتباط” الاقتصادي بين الدول ستكلف الجميع أثماناً باهظة دون تحقيق أي جدوى.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله، رداً على تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بشأن حاجة أوروبا والولايات المتحدة لاستثمارات ضخمة لإنهاء اعتمادهما على الصين بحلول عام 2050: إن التقرير يؤكد مجدداً عمق الترابط في سلاسل الإمداد العالمية، معتبراً أن فرض الحواجز الحمائية ومحاولات إعادة هندسة هذه السلاسل بالقوة يتعارضان كلياً مع قواعد السوق وخيارات الشركات الاقتصادية الحرة.



وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن “الشعور الحقيقي بالأمن يأتي من التعاون البنّاء لا من سياسات العزلة”، مؤكداً التزام بكين بمواصلة الانفتاح عالي المستوى، واستعدادها للعمل مع مختلف دول العالم لمقاومة منطق المواجهة بين التكتلات، بما يضمن توفير زخم ثابت ومستدام للتنمية الاقتصادية المشتركة.



وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول الغربية توتراً مستمراً؛ حيث كانت أوساط أوروبية أكدت مطلع الشهر الجاري ضرورة أن تفضي المحادثات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى “نتائج ملموسة”، في وقت يدرس فيه الاتحاد اتخاذ إجراءات لمعالجة ما يصفه بالاختلالات التجارية مع بكين.