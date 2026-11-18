دمشق-سانا

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من الصقور في منطقة وادي اليرموك ‏بمحافظة درعا، بعد استكمال إجراءات الرعاية والتأهيل البيطري، والتأكد من سلامتها ‏وجاهزيتها للعودة إلى الحياة البرية‏.‏

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن اختيار وادي ‏اليرموك جاء لكونه أقرب نقطة على الحدود السورية تقع ضمن مسار هجرة الطيور، ‏بما يتيح للصقور استكمال هجرتها الطبيعية.‏

وأضافت الوزارة، أنه جرى تثبيت حلقات تعريفية على أرجل الصقور تحمل عبارة ‌‏«‏Syria 2026‌‏»، بهدف توثيق مرورها عبر الأراضي السورية وإتاحة تتبعها في ‏محطات هجرتها، وذلك في إطار جهود حماية الحياة البرية وصون التنوع الحيوي.‏

وكانت الوزارة تسلمت في الـ 12 من الشهر الجاري طيوراً جارحة (صقوراً) من ‏الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عقب مصادرتها خلال محاولة تهريبها عبر معبر ‏جوسيه، وأودعتها في مزرعة متخصصة، حيث خضعت لمتابعة صحية يومية وتلقت ‏العلاجات اللازمة.‏