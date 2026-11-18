دمشق-سانا
أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجموعة من الصقور في منطقة وادي اليرموك بمحافظة درعا، بعد استكمال إجراءات الرعاية والتأهيل البيطري، والتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعودة إلى الحياة البرية.
وأوضحت الوزارة، في منشور عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن اختيار وادي اليرموك جاء لكونه أقرب نقطة على الحدود السورية تقع ضمن مسار هجرة الطيور، بما يتيح للصقور استكمال هجرتها الطبيعية.
وأضافت الوزارة، أنه جرى تثبيت حلقات تعريفية على أرجل الصقور تحمل عبارة «Syria 2026»، بهدف توثيق مرورها عبر الأراضي السورية وإتاحة تتبعها في محطات هجرتها، وذلك في إطار جهود حماية الحياة البرية وصون التنوع الحيوي.
وكانت الوزارة تسلمت في الـ 12 من الشهر الجاري طيوراً جارحة (صقوراً) من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عقب مصادرتها خلال محاولة تهريبها عبر معبر جوسيه، وأودعتها في مزرعة متخصصة، حيث خضعت لمتابعة صحية يومية وتلقت العلاجات اللازمة.