قائد الجيش اللبناني: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تعيق استكمال انتشار القوات في الجنوب

بيروت-سانا

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل اليوم الخميس جاهزية المؤسسة العسكرية للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان وأمن المنطقة.

وقال هيكل في خطاب بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الجيش اللبناني، نشر على موقعه الرسمي:” إنه في الوقت الذي تزداد التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان، يعمل الجيش على تنفيذ جميع مهماته رغم الإمكانات المحدودة ودقة الظروف، من ضبط الحدود البرية ومراقبة حدود البلاد البحرية والمياه الإقليمية، إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، ومنع التهريب “.

وأضاف أنه في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة والعمل على تأمين عودة آمنة وسالمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يصرّ الاحتلال على مواصلة الاعتداءات والخروقات لإعاقة جهود الجيش.

ودعا هيكل إلى تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات، والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما أنّ دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان وأمن المنطقة.

وكان الجيش اللبناني أكد في 24 الشهر الجاري أن القوات الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها للتفاهمات القائمة والقانون الدولي عبر عمليات تدمير وتجريف وقصف استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، ما يعيق استكمال انتشار قواته وعودة الأهالي إلى قراهم.