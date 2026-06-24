وزيرا خارجية الإمارات وبريطانيا يبحثان هاتفياً التطورات بالمنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما بحثا العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة.



وكان وزير الخارجية الإماراتي بحث خلال شهر أيار الماضي مع مستشار الأمن الوطني البريطاني جوناثان باول، في العاصمة لندن، مجمل التطورات الإقليمية إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وتعزيز حرية التجارة العالمية.