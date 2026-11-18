بروكسل-سانا‏

أعلنت كندا عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة ‏لأوكرانيا بقيمة 155 مليون دولار كندي، نحو 108 ‏ملايين دولار أمريكي، لتعزيز قدراتها الدفاعية في ‏مواجهة الهجمات الروسية‎.‎

وقالت وزارة الدفاع الكندية، في بيان نشرته، أمس ‏الثلاثاء، عبر موقع الحكومة الرسمي: إن وزير الدفاع ‏ديفيد ماكغينتي أعلن عن المساعدات خلال مشاركته ‏في الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة الاتصال ‏الدفاعية بشأن أوكرانيا، المنعقد في العاصمة ‏البلجيكية بروكسل‎.‎

وتتضمن الحزمة تخصيص 80 مليون دولار كندي ‏لشراء أنظمة استشعار متطورة من طراز‎ (MX-‌‎15D)‎، و45 مليوناً لمبادرة الذخيرة التشيكية، و30 ‏مليوناً لتوفير الملابس والمعدات الشتوية، إضافة إلى ‌‏1.6 مليون طلقة من ذخائر عيار 20 ملم، ونحو ‌‏250 ألف حصة غذائية جاهزة‎.‎

وبحسب وزارة الدفاع الكندية، بلغت تعهدات كندا ‏لمساعدة أوكرانيا منذ شباط 2022 نحو 25.5 مليار ‏دولار كندي، منها أكثر من 8.5 مليارات دولار ‏مساعدات عسكرية‎.‎