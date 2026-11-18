بروكسل-سانا
أعلنت كندا عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 155 مليون دولار كندي، نحو 108 ملايين دولار أمريكي، لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الكندية، في بيان نشرته، أمس الثلاثاء، عبر موقع الحكومة الرسمي: إن وزير الدفاع ديفيد ماكغينتي أعلن عن المساعدات خلال مشاركته في الاجتماع السابع والثلاثين لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتتضمن الحزمة تخصيص 80 مليون دولار كندي لشراء أنظمة استشعار متطورة من طراز (MX-15D)، و45 مليوناً لمبادرة الذخيرة التشيكية، و30 مليوناً لتوفير الملابس والمعدات الشتوية، إضافة إلى 1.6 مليون طلقة من ذخائر عيار 20 ملم، ونحو 250 ألف حصة غذائية جاهزة.
وبحسب وزارة الدفاع الكندية، بلغت تعهدات كندا لمساعدة أوكرانيا منذ شباط 2022 نحو 25.5 مليار دولار كندي، منها أكثر من 8.5 مليارات دولار مساعدات عسكرية.