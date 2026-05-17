النرويج تعلن توقيف صيني بشبهة التجسس شمال البلاد

أعلنت السلطات الأمنية النرويجية اليوم الأحد توقيف مواطن صيني في منطقة “نوردلاند” شمال البلاد، وذلك بشبهة القيام بأنشطة تجسسية واستخباراتية غير قانونية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي النرويجي إيريك فيوم قوله في تصريح: “إن الموقوف يشتبه به في محاولة القيام بأنشطة استخباراتية غير قانونية في نوردلاند”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الأنشطة.



وفي السياق ذاته، أمرت محكمة نرويجية بإيداع الموقوف الحبس الاحتياطي لمدة أربعة أسابيع على ذمة التحقيق.



وكان جهاز الأمن الداخلي النرويجي أعلن في السابع من أيار الجاري توقيف امرأة صينية يُشتبه في تجسسها على بيانات أقمار صناعية نرويجية، وغالباً ما تشير أجهزة الاستخبارات النرويجية إلى الصين وروسيا بوصفهما الخطرَين الرئيسيين على البلاد فيما يتّصل بالتجسس.