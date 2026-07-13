الصحة اللبنانية: 4324 قتيلاً منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية في آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4324 قتيلاً، وفق الحصيلة التراكمية الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المركز قوله في بيان: إن “العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار وحتى 13 تموز أسفر عن 4324 قتيلاً، و12221 جريحاً”.

وفي السياق، توغلت قوة إسرائيلية في أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وفجرت عدداً من المنازل، فيما سقطت قذيفة مدفعية معادية على بلدة كفرشوبا – منطقة سدانة في قضاء حاصبيا.

وفي النبطية، نفذت قوات الاحتلال عصر اليوم عملية تفجير كبيرة في بلدة كفرتبنيت، تزامناً مع تعرض البلدة لسقوط عدد من القذائف المدفعية، كما ألقت مسيّرة معادية قنبلة حارقة على تلة الطهرة في بلدة كفررمان.

في حين سجل تحليق مسيّرات معادية فوق العاصمة بيروت، وكذلك في أجواء مدينة بعلبك على علو منخفض.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت الخميس الماضي إلى التحقيق في ثلاثة اعتداءات شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، بوصفها ترقى إلى جرائم حرب.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.