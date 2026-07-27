مجلس التعاون الخليجي يدين إحراق مستوطنين إسرائيليين مسجداً في طولكرم

الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما إحراقهم مسجداً في قرية كور بمحافظة طولكرم في الضفة الغربية، وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية على جدرانه.

وأكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته.



وشدد البديوي على أن استهداف دور العبادة والاعتداء عليها يمثل انتهاكاً سافراً لحرمة الأماكن المقدسة وتجاوزاً خطيراً للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المواقع الدينية وصون حرية العبادة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.



وجدد البديوي التأكيد على موقف المجلس الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في الحق بنيله حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت في وقت سابق اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 45 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من بلدات وقرى الضفة.