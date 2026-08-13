ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,389 قتيلاً 

photo 2026 08 13 13 51 45 1 ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,389 قتيلاً 

 القدس المحتلة-سانا
 
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ‌‏‌‏السابع من تشرين الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73389 قتيلاً  و174266 جريحاً.
 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس: إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف ‏إطلاق النار ‏في ‏العاشر من تشرين الأول الماضي وصل ‏إلى 1260 قتيلاً و 4154 مصاباً.
 
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ‏وفي ‌‏الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع ‏المدني عن ‌‏الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.‎
 
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة ‌‏إنسانية كبيرة، ‏جراء ‏الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، ‏وانهيار ‏الخدمات، كما يزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال ‏إدخال ‏المواد الإغاثية ‏وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم ‏أن اتفاق وقف ‏إطلاق النار ‏ينص على السماح بإدخالها ‏دون قيود‎.‎

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