ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,389 قتيلاً 

القدس المحتلة-سانا



ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ‌‏‌‏السابع من تشرين الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73389 قتيلاً و174266 جريحاً.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس: إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف ‏إطلاق النار ‏في ‏العاشر من تشرين الأول الماضي وصل ‏إلى 1260 قتيلاً و 4154 مصاباً.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ‏وفي ‌‏الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع ‏المدني عن ‌‏الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.‎



وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة ‌‏إنسانية كبيرة، ‏جراء ‏الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، ‏وانهيار ‏الخدمات، كما يزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال ‏إدخال ‏المواد الإغاثية ‏وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم ‏أن اتفاق وقف ‏إطلاق النار ‏ينص على السماح بإدخالها ‏دون قيود‎.‎