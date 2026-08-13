القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73389 قتيلاً و174266 جريحاً.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس: إنّ إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي وصل إلى 1260 قتيلاً و 4154 مصاباً.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن كارثة إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات، كما يزداد الوضع سوءاً في ظل منع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,389 قتيلاً
القدس المحتلة-سانا