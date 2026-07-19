رئيس البرلمان العربي: قرار بلجيكا حظر منتجات المستوطنات انتصار للقانون الدولي

القاهرة-سانا



أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اليوم الأحد، أن قرار مجلس الوزراء البلجيكي حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتصاراً للقانون الدولي، ورسالة حاسمة برفض شرعنة الاستيطان.



ودعا اليماحي، في بيان نشره البرلمان العربي عبر منصة “إكس”، جميع دول العالم، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية، واتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استيراد منتجات المستوطنات، ووقف جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستيطانية، تنفيذاً لالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وانسجاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة عدم تقديم أي دعم يسهم في استمراره.



وشدد على ضرورة حظر منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات على الشركات والكيانات المتعاملة معها، وتعليق أي امتيازات أو اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع أنشطته الاستيطانية.



كما طالب المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة تنهي سياسة الإفلات من العقاب، وتلزم الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.



وكانت الحكومة البلجيكية أعلنت أمس حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.