‏ وزارة الطوارئ تحذر من الضباب في عدة محافظات واضطراب البحر على الساحل ‏السوري

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكل الضباب على نطاق واسع في عدد من المحافظات، ومن حالة اضطراب بحري تشهدها السواحل السورية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، أن الضباب يبدأ بالتشكل مساء اليوم ويستمر حتى فجر وصباح غد السبت، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.
وبينت أن الضباب سيشمل محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة، وأجزاء من جبال الساحل وصولاً إلى ريف دمشق الشمالي والغربي، فيما تسود أجواء ضبابية أجزاء من محافظتي دير الزور والرقة.
إرشادات للقيادة الآمنة
دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل الانطلاق، ولا سيما جاهزية الفرامل وماسحات الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب.
وشددت على ضرورة القيادة بحذر وعدم الانشغال عنها، واستخدام أضواء الضباب والالتزام بالمسارات، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب التوقف المفاجئ تفادياً للتصادم وحوادث السير الناجمة عن تدني الرؤية الأفقية.
كما دعت إلى تخفيف السرعة وتوخي الحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، ولا سيما في المناطق المذكورة، والانتباه إلى المارة، مع ضرورة التزام المشاة بالأماكن المخصصة للعبور.
اضطراب بحري في اللاذقية وطرطوس
وفي سياق آخر، حذرت الوزارة من حالة اضطراب بحري قبالة سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس، تبدأ مساء غد السبت وتستمر حتى مساء الإثنين المقبل.
وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين 0.5 و0.9 متر خلال الفترة الممتدة من مساء السبت حتى فجر الأحد، على أن تبلغ الحالة ذروتها من فجر الأحد حتى صباح الإثنين، إذ يتجاوز ارتفاع الأمواج متراً واحداً، ويصل إلى 1.5 متر بدءاً من سواحل جبلة حتى سواحل طرطوس.
ولفتت إلى أن الاضطراب سيكون أشد قُبالة سواحل اللاذقية، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 1.8 متر، ولا سيما في المناطق الشمالية منها.
وبينت أن ارتفاع الأمواج سيبدأ بالتراجع صباح الإثنين، مع بقائها ضمن حدود الخطر المعتدل، ليتراوح بين 0.5 و0.9 متر، قبل أن يعود البحر إلى حالته الطبيعية اعتباراً من مساء اليوم نفسه.
وأوضحت الوزارة أن الاضطراب البحري سيترافق مع رياح شمالية متقلبة، تتراوح سرعتها بين 25 و35 كيلومتراً في الساعة، وأحوال جوية غير مستقرة.
تحذيرات لمرتادي الشواطئ
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال فترة التنبيه، ولا سيما قُبالة سواحل اللاذقية، والامتناع عن السباحة واستخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة، مع مراقبة الأطفال باستمرار وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر أو اللعب بالقرب منه.
وأكدت ضرورة تجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ارتفاع الأمواج واشتداد الرياح، وعدم محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر السواحل، فضلاً عن تجنب مصبات الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه.
وشددت الدائرة على عدم المجازفة بالاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بغرض التصوير، والالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية وإشارات التحذير الصادرة عن المنقذين والجهات المعنية.
وتتأثر سوريا حالياً بحالة من الاضطراب الجوي بدأت مساء أمس الخميس وتستمر حتى مساء غد السبت، وتترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية.