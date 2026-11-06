‏ وزارة الطوارئ تحذر من الضباب في عدة محافظات واضطراب البحر على الساحل ‏السوري

دمشق-سانا

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حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكل الضباب على نطاق واسع في عدد ‏من المحافظات، ومن حالة اضطراب بحري تشهدها السواحل السورية خلال الأيام ‏المقبلة.‏

وأوضحت الوزارة، في بيان نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم ‏الجمعة، أن الضباب يبدأ بالتشكل مساء اليوم ويستمر حتى فجر وصباح غد السبت، ما ‏يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.‏

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‏ وبينت أن الضباب سيشمل محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة، وأجزاء من جبال ‏الساحل وصولاً إلى ريف دمشق الشمالي والغربي، فيما تسود أجواء ضبابية أجزاء من ‏محافظتي دير الزور والرقة.‏

إرشادات للقيادة الآمنة ‏

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى تجنب السفر خلال ساعات الليل ‏والصباح الباكر إلا للضرورة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل الانطلاق، ولا سيما ‏جاهزية الفرامل وماسحات الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب.‏

وشددت على ضرورة القيادة بحذر وعدم الانشغال عنها، واستخدام أضواء الضباب ‏والالتزام بالمسارات، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب التوقف المفاجئ ‏تفادياً للتصادم وحوادث السير الناجمة عن تدني الرؤية الأفقية. ‏

‏كما دعت إلى تخفيف السرعة وتوخي الحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق ‏الطرق، ولا سيما في المناطق المذكورة، والانتباه إلى المارة، مع ضرورة التزام المشاة ‏بالأماكن المخصصة للعبور.‏

اضطراب بحري في اللاذقية وطرطوس

وفي سياق آخر، حذرت الوزارة من حالة اضطراب بحري قبالة سواحل محافظتي ‏اللاذقية وطرطوس، تبدأ مساء غد السبت وتستمر حتى مساء الإثنين المقبل.‏

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين 0.5 و0.9 متر خلال الفترة الممتدة من ‏مساء السبت حتى فجر الأحد، على أن تبلغ الحالة ذروتها من فجر الأحد حتى صباح ‏الإثنين، إذ يتجاوز ارتفاع الأمواج متراً واحداً، ويصل إلى 1.5 متر بدءاً من سواحل ‏جبلة حتى سواحل طرطوس. ‏

ولفتت إلى أن الاضطراب سيكون أشد قُبالة سواحل اللاذقية، حيث يصل ارتفاع الأمواج ‏إلى 1.8 متر، ولا سيما في المناطق الشمالية منها.‏

وبينت أن ارتفاع الأمواج سيبدأ بالتراجع صباح الإثنين، مع بقائها ضمن حدود الخطر ‏المعتدل، ليتراوح بين 0.5 و0.9 متر، قبل أن يعود البحر إلى حالته الطبيعية اعتباراً من ‏مساء اليوم نفسه. ‏

وأوضحت الوزارة أن الاضطراب البحري سيترافق مع رياح شمالية متقلبة، تتراوح ‏سرعتها بين 25 و35 كيلومتراً في الساعة، وأحوال جوية غير مستقرة.‏

تحذيرات لمرتادي الشواطئ

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال ‏فترة التنبيه، ولا سيما قُبالة سواحل اللاذقية، والامتناع عن السباحة واستخدام القوارب ‏المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة، مع مراقبة الأطفال باستمرار وعدم السماح لهم ‏بالاقتراب من البحر أو اللعب بالقرب منه. ‏

وأكدت ضرورة تجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ‏ارتفاع الأمواج واشتداد الرياح، وعدم محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، والتواصل فوراً ‏مع المنقذين أو خفر السواحل، فضلاً عن تجنب مصبات الأودية والمناطق المنخفضة ‏المعرضة لتجمع المياه. ‏

وشددت الدائرة على عدم المجازفة بالاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع ‏الأمواج بغرض التصوير، والالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات ‏المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية وإشارات التحذير الصادرة عن ‏المنقذين والجهات المعنية.‏

وتتأثر سوريا حالياً بحالة من الاضطراب الجوي بدأت مساء أمس الخميس وتستمر حتى ‏مساء غد السبت، وتترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح ‏السطحية.‏