سوريا تُدين بأشد العبارات الاعتداء المسلح الذي استهدف قوات حرس الحدود في مصر

دمشق – سانا‏



أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء المسلح الذي استهدف قوات حرس الحدود في المنطقة الجنوبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل ضابطين.



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الجمعة، وقوف سوريا التام مع مصر وتأييدها لما تتخذه من تدابير لحماية أمنها واستقرارها.



وكان المتحدث العسكري باسم القوات المصرية أعلن أمس الخميس مقتل ضابطين في الجيش، خلال حملة عسكرية استهدفت عمليات تنقيب غير قانونية عن الذهب في الصحراء الشرقية قرب الحدود مع السودان.

