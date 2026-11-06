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تعويضات مزارعي درعا تشمل 539 متضرراً بقيمة تتجاوز 31 مليون ليرة

MG 6519 scaled 1 تعويضات مزارعي درعا تشمل 539 متضرراً بقيمة تتجاوز 31 مليون ليرة
من الجولات الميدانية على الحقول المتضررة في محافظة درعا-أرشيف سانا

درعا-سانا

أعلن رئيس دائرة دعم الإنتاج الزراعي في مديرية زراعة درعا المهندس رشيد المفعلاني، أن 539 مزارعاً في محافظة درعا سيستفيدون من تعويضات صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، عن أضرار لحقت بمحاصيلهم على مساحة إجمالية بلغت 13646 دونماً، وبقيمة 31 مليوناً و711 ألف ليرة سورية.

وأوضح المفعلاني في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن هذه التعويضات تأتي في إطار دعم المزارعين المتضررين ومساعدتهم على تجاوز الخسائر التي لحقت بإنتاجهم الزراعي نتيجة العوامل الطبيعية.

ورجّح المفعلاني بدء صرف التعويضات خلال الأسبوع المقبل، فور تحويل وزارة الزراعة المبلغ المخصص إلى المصرف المعتمد.

وكان مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي أقر خلال الأسبوع الجاري تعويض 8289 مزارعاً تضررت محاصيلهم بفعل العوامل الطبيعية في محافظات درعا ودير الزور والرقة وحمص وحماة وحلب وطرطوس، على مساحة متضررة بلغت نحو 195 ألف دونم، وبقيمة إجمالية قاربت 211 مليون ليرة سورية.

يُذكر أن العاصفة الرعدية المصحوبة بحبات البرد، التي ضربت ريف درعا الأوسط في 17 نيسان الماضي، تسببت بأضرار كبيرة في المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، إضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في المشاريع الزراعية.

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