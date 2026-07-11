ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73.221 قتيلاً

القدس-سانا



ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم إلى 73.221 قتيلاً، و173.643 جريحاً.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر موقعها على التلغرام اليوم السبت، أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية 7 قتلى، (6 قتلى جدد، وانتشال قتيل)، و28 إصابة.



وأضافت: إن إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1.098 قتيلاً، والإصابات إلى 3.535، فيما جرى انتشال 800 جثمان.



ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى خلال أكثر من ‏عامين إلى دمار كبير في البنى التحتية للقطاع، فضلاً عن كارثة ‏إنسانية كبيرة.‏

