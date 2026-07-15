حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطّى 4700 قتيل

كراكاس-سانا



تخطّت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران الماضي 4700 قتيل، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 17 ألفاً، وفق أرقام رسمية نشرت الإثنين.



ونقلت فرانس برس عن تقرير رسمي نشره رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز على حسابه في منصة “تلغرام” أن الحصيلة الموثقة للضحايا، بلغت حتى اليوم 4734 شخصاً على الأقل وإصابة 16740 آخرين، مشيراً إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج.



وبحسب البيانات الصادرة عن الحكومة الفنزويلية، تضرر أكثر من 850 مبنى جراء الكارثة، في حين انهار 190 مبنى ومجمعاً سكنياً بالكامل.



وفيما يتعلق بأعداد المفقودين، لم تصدر السلطات الرسمية إحصاءً نهائياً بعد، في وقت تتراوح فيه تقديرات جهات دولية، ومنظمة الأمم المتحدة بين 10 آلاف و50 ألف مفقود منذ الأيام الأولى لوقوع الكارثة.

وكان زلزالان عنيفان بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، ضربا بفارق زمني بلغ 39 ثانية فقط العاصمة كراكاس وولاية لا غوايرا المجاورة، ما أسفر عن تدمير مجمعات سكنية شاهقة بأكملها وتحويلها إلى أنقاض.