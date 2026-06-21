دول أوروبية تواجه موجة حر شديدة ودرجات حرارة تقترب من مستويات قياسية

عواصم-سانا

تواجه عدة دول أوروبية موجة حر شديدة مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات ‏قياسية، ما دفع سلطات الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات واسعة النطاق، وسط ‏مخاوف من تداعيات صحية واقتصادية خلال أشهر الصيف.

وذكرت وكالة رويترز أن خبراء المناخ يؤكدون أن التغيرات المناخية العالمية تجعل ‏موجات الحر في أوروبا أكثر تواتراً وشدة، الأمر الذي يزيد من احتمالات حدوث طوارئ ‏صحية واضطرابات في الأنشطة اليومية والحركة السياحية والاقتصادية.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية “دي.دبليو.دي” في ألمانيا تحذيرات شملت معظم أنحاء ‏البلاد مع اقتراب درجات الحرارة من 38 درجة مئوية، مبيّنة أن المزيج المرتفع من ‏الحرارة والرطوبة قد يؤدي إلى هبوب عواصف رعدية قوية.

وفي إيطاليا، أحدثت التوقعات بوصول درجات الحرارة إلى ما بين 36 و37 درجة ‏مئوية تغييرات ملموسة على مجريات الحياة والنشاط السياحي في عدة مدن، حيث تحولت ‏الجولات السياحية في العاصمة روما وخارج معالمها كـ “الكولوسيوم” إلى اختبار للقدرة ‏على التحمل، وسط لجوء الزوار إلى الظلال والمواقع الأثرية الباردة، في حين احتمى ‏سكان مدينة بولونيا الشمالية بظلال الأروقة التاريخية للتخفيف من وطأة الحر الشديد.

أما في إسبانيا، فقد اضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى إغلاق منطقة المشجعين ‏المزودة بشاشات عملاقة في ساحة “بلاثا دي كولون” بالعاصمة مدريد، بسبب الظروف ‏الجوية القاسية، في وقت تشهد فيه ملاعب مغلقة ومكيفة في الخارج اعتماداً على الطاقة ‏الشمسية مباريات ومنافسات رياضية بديلة.

فيما رفعت وكالة الأرصاد الجوية في فرنسا مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر في 35 ‏إقليماً فرنسياً، بما فيها العاصمة باريس، تحسباً لتداعيات موجة الحر المستمرة. وتشهد أوروبا في السنوات الأخيرة موجات حر متكررة وأكثر حدة، يربطها خبراء المناخ ‏بتداعيات التغير المناخي، وسط تحذيرات من آثارها على الصحة العامة وقطاعات الطاقة ‏والنقل والسياحة، إضافة إلى زيادة مخاطر الجفاف وحرائق الغابات، ولا سيما في دول ‏حوض المتوسط.‏