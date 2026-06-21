دول أوروبية تواجه موجة حر شديدة ودرجات حرارة تقترب من مستويات قياسية

عواصم-سانا
تواجه عدة دول أوروبية موجة حر شديدة مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية، ما دفع سلطات الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذيرات واسعة النطاق، وسط مخاوف من تداعيات صحية واقتصادية خلال أشهر الصيف.
وذكرت وكالة رويترز أن خبراء المناخ يؤكدون أن التغيرات المناخية العالمية تجعل موجات الحر في أوروبا أكثر تواتراً وشدة، الأمر الذي يزيد من احتمالات حدوث طوارئ صحية واضطرابات في الأنشطة اليومية والحركة السياحية والاقتصادية.
وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية “دي.دبليو.دي” في ألمانيا تحذيرات شملت معظم أنحاء البلاد مع اقتراب درجات الحرارة من 38 درجة مئوية، مبيّنة أن المزيج المرتفع من الحرارة والرطوبة قد يؤدي إلى هبوب عواصف رعدية قوية.
وفي إيطاليا، أحدثت التوقعات بوصول درجات الحرارة إلى ما بين 36 و37 درجة مئوية تغييرات ملموسة على مجريات الحياة والنشاط السياحي في عدة مدن، حيث تحولت الجولات السياحية في العاصمة روما وخارج معالمها كـ “الكولوسيوم” إلى اختبار للقدرة على التحمل، وسط لجوء الزوار إلى الظلال والمواقع الأثرية الباردة، في حين احتمى سكان مدينة بولونيا الشمالية بظلال الأروقة التاريخية للتخفيف من وطأة الحر الشديد.
أما في إسبانيا، فقد اضطر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى إغلاق منطقة المشجعين المزودة بشاشات عملاقة في ساحة “بلاثا دي كولون” بالعاصمة مدريد، بسبب الظروف الجوية القاسية، في وقت تشهد فيه ملاعب مغلقة ومكيفة في الخارج اعتماداً على الطاقة الشمسية مباريات ومنافسات رياضية بديلة.
فيما رفعت وكالة الأرصاد الجوية في فرنسا مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر في 35 إقليماً فرنسياً، بما فيها العاصمة باريس، تحسباً لتداعيات موجة الحر المستمرة. وتشهد أوروبا في السنوات الأخيرة موجات حر متكررة وأكثر حدة، يربطها خبراء المناخ بتداعيات التغير المناخي، وسط تحذيرات من آثارها على الصحة العامة وقطاعات الطاقة والنقل والسياحة، إضافة إلى زيادة مخاطر الجفاف وحرائق الغابات، ولا سيما في دول حوض المتوسط.