أكثر من 300 قتيل في حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

بيروت-سانا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن سقوط 303 قتلى و1150 جريحاً في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على لبنان أمس الأربعاء.

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أن طواقم الإنقاذ والدفاع المدني لا تزال تواصل عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض في عدة مناطق تعرضت للاستهداف، لافتاً إلى استمرار العمل على تحديد هويات عدد من القتلى الذين نُقلت جثامينهم إلى المستشفيات عبر إجراء فحوص الحمض النووي.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية منذ الثاني من آذار الماضي حتى اليوم الخميس، ارتفعت لتصل إلى 1888 قتيلاً و6092 جريحاً.