الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع ومستشار المرشد الإيراني

القدس المحتلة-سانا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القضاء على عدد كبير من القادة الإيرانيين بينهم قائد الحرس الثوري محمد باكبور ووزير الدفاع أمير ناصر زاده ومستشار المرشد لشؤون الأمن القومي علي شمخاني.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن الجيش الإسرائيلي استهدف مقراً محصناً يضم عدداً من القادة الإيرانيين، مبيناً أن الطائرات الإسرائيلية نفذت الطلعة الجوية الأكبر في تاريخ إسرائيل وألقت 500 قنبلة على إيران.

وأشار إلى أن التنسيق مع الشركاء في الولايات المتحدة غير مسبوق وهو مستمر حتى تحقيق أهداف العملية وإزالة التهديدات الإيرانية.

وحذر المتحدث من أن هناك أياماً صعبة قادمة، داعياً الإسرائيليين إلى التماسك.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوماً صباح اليوم السبت على إيران استهدفت خلاله عشرات المواقع في وقت واحد، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف مواقع في دول الخليج العربي.