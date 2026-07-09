الأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية اخترقت أجواءه

عمّان-سانا



أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اليوم الخميس التصدّي بنجاح لصواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة.



وقال المومني عبر منصة “إكس”: إن أجواء المملكة تعرضت لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران وجرى التعامل معها والتصدي لها.



وأضاف المومني: إنّ القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد قد تتعرض له المملكة، وتسخير جميع جهودها للحفاظ على أمن البلاد وشعبها.



وكانت الكويت والبحرين تعرضتا كذلك لاعتداءات بصواريخ ومسيّرات إيرانية في وقت سابق اليوم وجرى اعتراضها.