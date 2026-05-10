الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 2846 قتيلاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، وحتى الـ10 من الشهر الجاري، إلى 2846 قتيلاً، بالتزامن مع مواصلة إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة قوله في بيان: “إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية بلغت 2846 قتيلاً، و8693 جريحاً”.

إلى ذلك، صعد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة قصفه المدفعي على النبطية، واستهدفت مدفعيته عصر اليوم لأول مرة “دوار كفررمان”، ومحيط محطة الكهرباء التي تغذي بلدات النبطية، حيث تم إحصاء سقوط 4 قذائف.

كما قصف الاحتلال منطقة “كفرجوز”، وسجل سقوط قذائف عدة في محيط جمعية تقدم المرأة وطريق “قصر ريحان”.

بينما تعرضت بلدات “حبوش” و”النبطية الفوقا” و”ميفدون”، ومحيط الميتم في “شوكين” لقصف مدفعي.

وفي قضاء صور، أغارت الطائرات الحربية المعادية على بلدة “زوطر الغربية”، كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة “زبقين”.

كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة “حاريص” في قضاء “بنت جبيل”.

وفي هذا السياق، وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان دير الزهراني وجرجوع وسجد “جزين” بإخلاء منازلهم فوراً، والابتعاد 1000 م.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا، وأصيب ستة آخرون في وقت سابق اليوم، جراء غارات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ الـ 17 من نيسان الماضي، وتستهدف القرى والبلدات اللبنانية.