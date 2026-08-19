الإمارات توقف جميع أنشطتها وتبادلاتها التجارية ومعاملاتها المالية مع إيران

أبوظبي-سانا



أعلنت دولة الإمارات العربية، اليوم الثلاثاء، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.



ووفق بيان لوزارة الخارجية الإماراتية نشرته على منصة إكس، أوضحت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في الوزارة، سعادة عفراء الهاملي، أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر، مشددة على أن الإمارات تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.



وأضافت أن دولة الإمارات تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.



وتأتي الخطوة الإماراتية في ظل تواصل الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، وكان أحدثها إعلان وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أنهما سقطا في البحر.