مباحثات بحرينية مصرية حول التطورات في المنطقة

المنامة-سانا‏

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة اليوم السبت، مع ‏وزيرالخارجية المصري بدر عبد العاطي، آخر تطورات الأوضاع في ‏المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات ‏الأوضاع في المنطقة ومجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي ‏والعالمي، بالإضافة إلى أهم القضايا والموضوعات المطروحة في منتدى ‏حوار المنامة، كما جرى التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف ‏مستوياتها.‏

وخلال اللقاء، تسلم ملك البحرين، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد ‏الفتاح السيسي، تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.‏

وجدد الرئيس المصري في الرسالة استنكاره لما تعرضت له مملكة ‏البحرين من اعتداءات إيرانية، مؤكداً تضامن القاهرة مع المنامة.‏

ويزور وزير الخارجية المصري البحرين، للمشاركة في أعمال منتدى ‏حوار المنامة في نسخته الثانية والعشرين.‏

وكان الرئيس المصري بحث مع ملك البحرين، في القاهرة في 7 آب ‏الماضي، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وجهود إنهاء التصعيد ووقف ‏الحروب والنزاعات في المنطقة، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق العربي ‏لمواجهة التحديات الراهنة.‏