مباحثات بحرينية مصرية حول التطورات في المنطقة

المنامة-سانا
بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة اليوم السبت، مع وزيرالخارجية المصري بدر عبد العاطي، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة ومجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى أهم القضايا والموضوعات المطروحة في منتدى حوار المنامة، كما جرى التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف مستوياتها.
وخلال اللقاء، تسلم ملك البحرين، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.
وجدد الرئيس المصري في الرسالة استنكاره لما تعرضت له مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية، مؤكداً تضامن القاهرة مع المنامة.
ويزور وزير الخارجية المصري البحرين، للمشاركة في أعمال منتدى حوار المنامة في نسخته الثانية والعشرين.
وكان الرئيس المصري بحث مع ملك البحرين، في القاهرة في 7 آب الماضي، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وجهود إنهاء التصعيد ووقف الحروب والنزاعات في المنطقة، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة.