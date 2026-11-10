الجنايات الرابعة بدمشق تعقد ست جلسات محاكمة في قضايا ‏العدالة الانتقالية ‏

دمشق-سانا‏

عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية ‏في دمشق، اليوم الإثنين، ست جلسات محاكمة وجاهية ‏وغيابية، استكمالاً للنظر في عدد من القضايا المنظورة ‏أمامها. ‏

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على ‏التلغرام اليوم أنه في جلسات المحاكمات الوجاهية والغيابية ‏التي عُقدت علناً لكل من المتهم الأول محمد لطفي عبدالجواد ‏شهابي، والمتهم الثاني محمد جهاد الحموي، والمتهم الثالث ‏علي إبراهيم الطعيميس، تقدم وكيل النيابة في كل جلسة ‏بمذكرة خطية من صفحة واحدة تتضمن مطالبة النيابة ‏النهائية، حيث تليت علناً وحُفظت، واستمهل وكيل كل متهم ‏لتقديم دفاعه، وقررت المحكمة إمهال الدفاع ورفع الجلسات ‏إلى تاريخ الـ 23 من تشرين الثاني الجاري.‏

المحاكمات الوجاهية

وفي جلسات المحاكمات الوجاهية وبمثابة الوجاهي تم في ‏جلسة المتهم الأول صخر أبو حبلة الاستماع لشاهد الدفاع، ‏وتأجيل الجلسة للمطالبة والدفاع وذلك إلى تاريخ 23 تشرين ‏الثاني الجاري.‏

وفي جلسة محاكمة المتهم الثاني عدنان محمد العبود، تقدم ‏وكيل النيابة بمذكرة خطية من ثلاث صفحات، أكد فيها على ‏المطالب السابقة بإنزال أشد العقوبات المقررة بحق المتهم ‏قانوناً، فيما تقدم وكيل المتهم بمذكرة دفاع خطية من ثلاث ‏صفحات، وأدلى المتهم بأقواله الأخيرة وطلب البراءة، ‏والتمس الشفقة والرحمة، لتقرر المحكمة رفع الأوراق للحكم ‏وتأجيل الجلسة.‏

أما في جلسة محاكمة المتهم الثالث محمد الحسين، فقد تقدم ‏وكيل المتهم بمذكرة دفاع خطية من ثلاث صفحات طلب فيها ‏دعوة شهود الدفاع، وقررت المحكمة دعوة شهود الدفاع ‏وتأجيل الجلسة.‏

وكانت المحكمة بدأت في وقت سابق اليوم الإثنين محاكمة ‏المتهم الفار سليمان هلال الأسد، حيث جرى النداء عليه، ‏وتبين عدم حضوره رغم ورود قرارات المهل المسطرة ‏أصولاً بحقه، فقررت المحكمة اعتباره فاراً من وجه العدالة، ‏والشروع بمحاكمته غيابياً بصورة علنية. ‏