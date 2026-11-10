الجنايات الرابعة بدمشق تعقد ست جلسات محاكمة في قضايا ‏العدالة الانتقالية ‏

دمشق-سانا
عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، اليوم الإثنين، ست جلسات محاكمة وجاهية وغيابية، استكمالاً للنظر في عدد من القضايا المنظورة أمامها.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر قناتها على التلغرام اليوم أنه في جلسات المحاكمات الوجاهية والغيابية التي عُقدت علناً لكل من المتهم الأول محمد لطفي عبدالجواد شهابي، والمتهم الثاني محمد جهاد الحموي، والمتهم الثالث علي إبراهيم الطعيميس، تقدم وكيل النيابة في كل جلسة بمذكرة خطية من صفحة واحدة تتضمن مطالبة النيابة النهائية، حيث تليت علناً وحُفظت، واستمهل وكيل كل متهم لتقديم دفاعه، وقررت المحكمة إمهال الدفاع ورفع الجلسات إلى تاريخ الـ 23 من تشرين الثاني الجاري.
المحاكمات الوجاهية
وفي جلسات المحاكمات الوجاهية وبمثابة الوجاهي تم في جلسة المتهم الأول صخر أبو حبلة الاستماع لشاهد الدفاع، وتأجيل الجلسة للمطالبة والدفاع وذلك إلى تاريخ 23 تشرين الثاني الجاري.
وفي جلسة محاكمة المتهم الثاني عدنان محمد العبود، تقدم وكيل النيابة بمذكرة خطية من ثلاث صفحات، أكد فيها على المطالب السابقة بإنزال أشد العقوبات المقررة بحق المتهم قانوناً، فيما تقدم وكيل المتهم بمذكرة دفاع خطية من ثلاث صفحات، وأدلى المتهم بأقواله الأخيرة وطلب البراءة، والتمس الشفقة والرحمة، لتقرر المحكمة رفع الأوراق للحكم وتأجيل الجلسة.
أما في جلسة محاكمة المتهم الثالث محمد الحسين، فقد تقدم وكيل المتهم بمذكرة دفاع خطية من ثلاث صفحات طلب فيها دعوة شهود الدفاع، وقررت المحكمة دعوة شهود الدفاع وتأجيل الجلسة.
وكانت المحكمة بدأت في وقت سابق اليوم الإثنين محاكمة المتهم الفار سليمان هلال الأسد، حيث جرى النداء عليه، وتبين عدم حضوره رغم ورود قرارات المهل المسطرة أصولاً بحقه، فقررت المحكمة اعتباره فاراً من وجه العدالة، والشروع بمحاكمته غيابياً بصورة علنية.