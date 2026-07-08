على هامش قمة “الناتو”.. أنقرة وروما تؤكدان رغبتهما المشتركة في توطيد التعاون

أنقرة-سانا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على هامش أعمال القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي “ناتو” التي تستضيفها تركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وذكرت وكالة الأناضول أن أردوغان واصل اليوم الأربعاء لقاءاته الثنائية ضمن أعمال القمة، حيث عقد اجتماعاً مغلقاً مع ميلوني، حضره عدة مسؤولين أتراك.



وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أنقرة كانت “فرصة للمناقشة مع الزملاء، سواء العمل الذي أنجزناه حتى الآن أو كيفية جعل التحالف الأطلسي، الذي ولد كتحالف دفاعي وردعي، أقوى وأكثر صلابة، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحديات المعقدة لعصرنا”.



ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن ميلوني قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنها تعتقد أن “الرسالة الأهم لقمة أنقرة هي أن حلف شمال الأطلسي تحالف موحد يدرك التحديات التي أمامه وعازم على تقوية نفسه”.



ووصفت ميلوني القمة بأنها “قصيرة، ولكن مكثفة”، كما أنها “تكتسب أهمية خاصة في وقت يتغير فيه المشهد الأمني العالمي بسرعة فائقة”.



وفي إطار العلاقات التركية الإيطالية، أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أنه “خلال قمة حلف شمال الأطلسي، التقى نظيره التركي يشار غولر، لافتاً إلى الرغبة المشتركة في توطيد وتعميق التعاون التركي الإيطالي.



واستضافت تركيا الثلاثاء والأربعاء قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004 وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.