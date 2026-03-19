الكويت تعلن عن إحباط مخطط إرهابي لخلية تابعة لحزب الله تستهدف منشآت حيوية

الكويت -سانا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مخطط إرهابي لخلية تابعة لميليشيا حزب الله كان يستهدف منشآت حيوية في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن جهاز أمن الدولة تمكن من ضبط خلية إرهابية مؤلفة من 10 أشخاص تنتمي لميليشيا “حزب الله”، قامت بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة، بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية، شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات الدرون، في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع.

وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع الجماعات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد.

وأكدت الوزارة أن أمن دولة الكويت وسيادتها مصون، وأن رجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء.

ويأتي الكشف عن هذه الخلية الثانية التابعة لميليشيا حزب الله، في وقت تتعرض فيه الكويت وغيرها من دول الخليج العربي ودول المنطقة، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الجاري بين طهران وكل من أمريكا وإسرائيل منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي.