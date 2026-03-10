اليابان تعلن إجلاء 281 مواطناً من دول بالشرق الأوسط

طوكيو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء، إجلاء دفعة ثانية تضم 281 من مواطنيها من دول في الشرق الأوسط، وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ورد طهران باستهداف عدة دول في المنطقة.

ونقلت وكالة” كيودو” اليابانية عن الوزارة قولها في بيان: إن” طائرة تقل 281 مواطناً يابانياً، إضافة إلى بعض المواطنين من جنسيات أخرى، انطلقت من الرياض وهبطت في مطار” ناريتا” الدولي قرب طوكيو خلال الساعات القليلة الماضية”.

وأوضحت الوزارة أن” الرقم يشمل أشخاصاً سافروا براً من قطر والكويت والبحرين، إضافة إلى المقيمين اليابانيين في المملكة العربية السعودية”.

وكانت دفعة أولى مكونة من 107 أشخاص تم إجلاؤهم إلى اليابان من سلطنة عمان ليل الأحد الماضي.

وتشهد حركة الطيران في الشرق الأوسط اضطراباً واسعاً مع اتساع نطاق الضربات العسكرية المتبادلة في المنطقة، ما دفع عدداً من الدول إلى إغلاق أجزاء من مجالها الجوي أو تقييدها بشكل مؤقت.