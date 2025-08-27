قطر تعيد إطلاق محادثات السلام بين حكومة الكونغو وحركة “أم 23”

الدوحة-سانا

أعلنت قطر استئناف محادثات السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة “أم 23” المعارضة، وذلك من خلال جلسات ستعُقد بين الجانبين في مدينة الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء “قنا”: “استقبلنا الطرفين هنا في الدوحة، من جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة أم 23، لمناقشة تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقّع بين الجانبين في الدوحة في تموز الماضي”.

وبيّن الأنصاري أن المحادثات تتضمّن مناقشات حول سبل إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في الكونغو وتبادل الأسرى والموقوفين، إلى جانب استمرار البحث في القضايا العالقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتأتي الجولة الحالية من محادثات السلام بعد توقيع الطرفين اتفاقاً، في تموز الماضي، لوقف إطلاق النار، بهدف التمهيد لإنهاء القتال في شرق الكونغو، والذي يستمر منذ سنوات وأدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص منذ بداية العام الجاري.