التعاون الإسلامي: تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية يشكل خطراً متزايداً

الرياض-سانا

حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي ترتكبه مجموعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولا سيما الحصار والعدوان المتواصل منذ عدة أيام على بلدة قصرة جنوب نابلس.



وأكدت الأمانة العامة، في بيان نشرته على منصة إكس اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لجرائم القتل والاستيطان والضم وتدمير البنية التحتية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى استهداف المخيمات ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية الممكنة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه الممنهجة، مؤكدة ضرورة تفعيل آليات العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق أحكام القانون الجنائي الدولي.



وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في وقت سابق اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتحرك الفوري لوقف اعتداءات المستوطنين التي تتسبب في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.