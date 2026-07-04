ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73.090 ‏قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.090 قتيلاً، و173.553مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في منشور على تلغرام اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية، 16قتيلاً و16 إصابة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1.066 قتيلاً، وإجمالي الإصابات إلى 3.445 إصابة، فيما جرى انتشال 797 جثماناً.
ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى خلال أكثر من عامين إلى دمار كبير في البنى التحتية للقطاع، فضلاً عن كارثة إنسانية كبيرة.