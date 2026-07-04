ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73.090 ‏قتيلاً

القدس المحتلة-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ‌‏73.090 قتيلاً، و173.553مصاباً، منذ السابع من تشرين ‏الأول 2023.‎

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في منشور على تلغرام اليوم ‏السبت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 48 ‏الماضية، 16قتيلاً و16 إصابة‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار ‏في الـ 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1.066 قتيلاً، ‏وإجمالي الإصابات إلى 3.445 إصابة، فيما جرى انتشال 797 ‏جثماناً‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام ‏وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن ‏الوصول إليهم حتى هذه اللحظة‎.‎

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى خلال أكثر من ‏عامين إلى دمار كبير في البنى التحتية للقطاع، فضلاً عن كارثة ‏إنسانية كبيرة.‏