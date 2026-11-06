الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 6 من تشرين الثاني 2026
بحث
بحث
sana-logo-mobile

المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 6 من تشرين الثاني 2026

المفكرة الثقافية المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 6 من تشرين الثاني 2026

 دمشق:

1 – فعالية بعنوان (مهرجان الفرح)، تقدمها فرقة كراميش عمو زهير، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3:00 عصراً والـ 5:00 مساءً.

2 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “آل كرودز” و”الروبوت البري”، في صالة سينما كندي دمّر، الساعة الـ 5:00 مساءً والـ 7:00 مساءً.

3 – عرض أفلام “ولا كان على البال”، و”مطلوب عائلياً”، و”فيريتي”، و”سقوط الحوت”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

مشروع ارتجال لصف التمثيل والمسرح (A) بعنوان (فنجان)، في مسرح بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

 حماة:

عرض الفيلم الدرامي الأمريكي (ويل هانيتنغ الطيب)، في سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

 طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “فيلم النحلة” و”ألفين والسناجب”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 5:15 مساءً.

2 – عرض مسرحي تفاعلي بعنوان (المقهى)، تقدمه فرقة فنانون مواطنون المسرحية، في مقر فريق Wave التطوعي في قرية بيت كمونة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – عرض مسرحي تفاعلي بعنوان (المقهى)، تقدمه فرقة فنانون مواطنون المسرحية، في مركز جمعية فضا للتنمية الاجتماعية ببانياس، الساعة الـ 5:00 مساءً.

 اللاذقية:

حفل مسرحي للأطفال بعنوان (الكرنفال الكبير)، تقدمه فرقة طيور الجنة في سوريا، في المركز الثقافي العربي بالشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

 حلب:

عرض أفلام “اللوحة”، و”ولا كان على البال”، و”بويونا 2″، و”مطلوب عائلياً”، و”خلي بالك من نفسك”، و”سقوط الحوت”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 26 من آب 2026
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق
وقفة طلابية في مدينة الباب للمطالبة بضمان استمرارية عمل فروع جامعة غازي ‏عنتاب ‏
مدارس جمعية المرأة العربية تشارك في مهرجان ربيع حماة بعروض الحساب الرياضي
ندوة ومعرض في دمشق لإحياء الأزياء الدمشقية التراثية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار