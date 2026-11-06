المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 6 من تشرين الثاني 2026

دمشق:

1 – فعالية بعنوان (مهرجان الفرح)، تقدمها فرقة كراميش عمو زهير، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3:00 عصراً والـ 5:00 مساءً.

2 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “آل كرودز” و”الروبوت البري”، في صالة سينما كندي دمّر، الساعة الـ 5:00 مساءً والـ 7:00 مساءً.

3 – عرض أفلام “ولا كان على البال”، و”مطلوب عائلياً”، و”فيريتي”، و”سقوط الحوت”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

مشروع ارتجال لصف التمثيل والمسرح (A) بعنوان (فنجان)، في مسرح بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

عرض الفيلم الدرامي الأمريكي (ويل هانيتنغ الطيب)، في سينما سلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة المدبلجة “فيلم النحلة” و”ألفين والسناجب”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 5:15 مساءً.

2 – عرض مسرحي تفاعلي بعنوان (المقهى)، تقدمه فرقة فنانون مواطنون المسرحية، في مقر فريق Wave التطوعي في قرية بيت كمونة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – عرض مسرحي تفاعلي بعنوان (المقهى)، تقدمه فرقة فنانون مواطنون المسرحية، في مركز جمعية فضا للتنمية الاجتماعية ببانياس، الساعة الـ 5:00 مساءً.

اللاذقية:

حفل مسرحي للأطفال بعنوان (الكرنفال الكبير)، تقدمه فرقة طيور الجنة في سوريا، في المركز الثقافي العربي بالشرقية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

حلب:

عرض أفلام “اللوحة”، و”ولا كان على البال”، و”بويونا 2″، و”مطلوب عائلياً”، و”خلي بالك من نفسك”، و”سقوط الحوت”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 1:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.