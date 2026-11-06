أوبن إيه آي تتيح تحويل الصور الثابتة إلى رسوم متحركة في تشات جي بي تي

واشنطن-سانا

أضافت شركة «أوبن إيه آي» ميزة جديدة إلى أدوات إنشاء الصور في «تشات جي بي تي»، تتيح تحويل الصور والرسومات الثابتة إلى صور متحركة بصيغة GIF، مع زيادة سرعة إنشاء الصور بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالإصدار السابق.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني أول أمس أن التحديث الجديد لنظام إنشاء الصور Images 2.6 يشمل «تشات جي بي تي» ومنصة Codex وواجهة برمجة التطبيقات (API)، ويوفر إمكانات لتحويل الرسومات البسيطة والشخصيات والشعارات وصور المنتجات إلى رسوم متحركة قصيرة قابلة للتكرار، بما يتيح للمسوقين والبائعين الإلكترونيين وصناع المحتوى إنتاج مواد بصرية تفاعلية.

وتتيح الميزة إنشاء صور تعبيرية وميمات متحركة، وتحويل الرسومات الأولية إلى شخصيات يمكن استخدامها في مقاطع الفيديو والألعاب، فضلاً عن الحفاظ على اتساق ملامح الشخصيات والمنتجات والعناصر البصرية للعلامات التجارية عند إجراء تعديلات متكررة، وهي من التحديات التي تواجه أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي.

وشمل التحديث إطلاق نموذجين جديدين للمطورين، هما GPT-Image-2.6 Flare، المصمم لتسريع عملية الإنشاء، إذ يستطيع إنتاج صورة خلال ست ثوانٍ عند اختيار إعداد الجودة المنخفضة، وGPT-Image-2.6 Sunburst، الذي يركز على تحسين التفاصيل ووضوح الصور والحفاظ على اتساق العناصر البصرية.

كما أضافت الشركة أدوات تتيح تحديد أجزاء معينة من الصور وتعديلها، ودعم تصدير الصور بصيغة SVG، إلى جانب إعدادات للتحكم في مستوى التعقيد والتخطيط قبل إنشاء الصورة.

ويأتي التحديث في ظل التوسع المتزايد في استخدام أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، إذ أفادت «أوبن إيه آي» بأن مستخدمي منصاتها ينشئون نحو أربعة مليارات صورة أسبوعياً، في مؤشر على تنامي الاعتماد على هذه الأدوات في إنتاج المحتوى البصري.