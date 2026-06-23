الصحة اللبنانية: 4192 قتيلاً ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4192 قتيلاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة قوله في بيان: “إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار حتى الـ 23 من حزيران بلغت 4192 قتيلاً و12171 جريحاً”.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في الجنوب بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل فيها.