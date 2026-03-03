الرئيس الصربي يؤكد تضامن بلاده مع البحرين إثر الاعتداء الإيراني

البحرين-سانا

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن تضامن بلاده الكامل مع البحرين، ورفضها وإدانتها للاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة من الرئيس فوتشيتش، الذي أكد دعم صربيا لكل ما تتخذه البحرين من تدابير لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.

من جهته، أعرب الملك حمد عن تقديره لمشاعر الدعم الصادقة التي عبر عنها الرئيس الصربي تجاه البحرين، مشيراً إلى أن نهج المملكة هو التمسك بمسار السلام، ودعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بما فيها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران.