تأكيد دولي واسع على اغتنام الفرصة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

دمشق-سانا

في تطور مفصلي قد يضع حداً لحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عامين، أعلنت حركة حماس موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف هذه الحرب، وسط ترحيب دولي واسع ودعوات عاجلة لتطبيق الاتفاق دون تأخير.

الحركة أكدت في بيان موافقتها على الإفراج عن جميع محتجزي الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في خطة ترامب، واستعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك، داعيةً إلى توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني، واستناداً للدعم العربي والإسلامي، لافتةً إلى أن ما ورد في الخطة الأمريكية من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإن هذا مرتبط بموقف وطني جامع، واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ترامب: وقف القصف فوراً

ردود الفعل الدولية جاءت سريعة ومؤيدة، حيث دعا الرئيس الأمريكي إسرائيل إلى وقف قصفها على قطاع غزة فوراً، معرباً عن اعتقاده بأن حركة حماس مستعدة لتحقيق سلام دائم، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بغزة وحدها، بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط.

عباس يرحب

ورداً على موافقة حركة حماس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “نرحب بهذه التصريحات الإيجابية لإطلاق سراح جميع الرهائن، والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية”، مؤكداً استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي وجميع الشركاء المعنيين والأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية.

وشدد عباس على أن المهم الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار.

مصر وقطر: استكمال نقاش الخطة

مصر وقطر اللتان تقومان بدور الوساطة أعلنتا بدء العمل المشترك بالتنسيق مع واشنطن لاستكمال نقاش الخطة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ينهي الحرب التي تقترب من دخول عامها الثالث.

الأردن اعتبر الرد الإيجابي خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية، ورأى في الشراكة مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام.

أردوغان: إنهاء الإبادة الجماعية

بدوره، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رد حماس على الخطة بالخطوة البناءة والمهمة نحو تحقيق سلام دائم، مؤكداً أن ما يجب فعله الآن هو أن توقف إسرائيل جميع هجماتها فوراً وتلتزم بخطة وقف إطلاق النار، وإنهاء الإبادة الجماعية التي تجرح الضمير العالمي بشدة.

خطوة واعدة

أوروبياً وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا التطور بأنه “خطوة واعدة نحو السلام”، وبأن وقف إطلاق النار في غزة “بات بمتناول اليد”، بينما رأى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن موافقة حماس تمثل خطوة مهمة إلى الأمام.

وقال ستارمر: “هناك الآن فرصة لإنهاء القتال في غزة وعودة الرهائن إلى ديارهم، ووصول المساعدات إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها”، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة ترامب دون تأخير.

من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس: “هذه أفضل فرصة للسلام بعد قرابة عامين من الحرب في غزة”، مؤكداً أن بلاده ستواصل جهودها لوقف الحرب والعمل على إعادة الرهائن ويجب أن يحدث هذا بسرعة كبيرة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا إلى اغتنام الفرصة لإنهاء المعاناة الإنسانية، مشدداً على دعم المنظمة الدولية الكامل للجهود المبذولة.

في شوارع غزة، سادت أجواء من الترقب والارتياح الحذر، حيث عبّر السكان عن أملهم في أن تكون هذه الخطوة بداية لنهاية الحرب والدمار والمعاناة.

عراقيل إسرائيلية

تأكيد دولي على ضرورة استغلال الفرصة لوقف الحرب التي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 66 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفاً، غير أن جهود المجتمع الدولي قد تصطدم بالعراقيل التي تصر إسرائيل على وضعها، والتي أعلن بعضها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع ترامب في البيت الأبيض قبل أيام، ومن أبرزها أن إسرائيل ستظل مسؤولة عن الأمن في قطاع غزة، كما رفض بعض بنود الخطة المتعلقة بالحكم المستقبلي للقطاع.

هذا التعنت الإسرائيلي يستلزم ضغطاً جدياً من المجتمع الدولي لوقف الحرب المدمرة، فالشعب الفلسطيني الذي قدم كل هذه التضحيات، وثبت أمام آلة الإجرام الإسرائيلية، يستحق أن يحيا حياة كريمة بلا قتل ودمار وتهجير واستيطان، وأن يتوج صموده وبطولته بالحرية وإنهاء الاحتلال، وبإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.