بريطانية تدخل غينيس بصيحة تجاوزت 105 ديسيبل

لندن-سانا

دخلت البريطانية بريندا ويليسون موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيلها صيحة بلغت شدتها 105.9 ديسيبل، لتحقق لقب أعلى صيحة تصدر عن امرأة في العالم.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية في تقرير نشرته أمس الخميس، أن ويليسون حققت الرقم القياسي في التاسع من أيلول الماضي، عندما أطلقت صيحتها التقليدية «أوييز» (Oyez)، المستخدمة من قبل منادي البلدات للإعلان عن الأخبار وجذب انتباه السكان، لتحصد أيضاً لقب صاحبة أعلى صوت بين مناديات البلدات في العالم.

وتعمل ويليسون في مهنة المناداة في البلدات منذ عام 1987، وبدأت مسيرتها في مدينة بيتربورو، قبل أن تتولى هذا الدور في نيوماركت، حيث اشتهرت بصوتها القوي وقدرتها على إيصال النداءات إلى مسافات بعيدة.

وأعربت ويليسون عن سعادتها بتحقيق الرقمين القياسيين، مشيرة إلى أنها لم تكن في أفضل حالاتها يوم المحاولة بسبب إصابتها بنزلة برد، وأنها تعتقد أنها قادرة على إصدار صيحة أعلى من ذلك.

وتُعد مهنة منادي البلدة من المهن التقليدية في بريطانيا، إذ كان أصحابها يتولون إعلان الأخبار والقرارات العامة في الأماكن والساحات قبل انتشار وسائل الإعلام الحديثة.