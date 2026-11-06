الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: بريطانية تدخل غينيس بصيحة تجاوزت 105 ديسيبل
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بريطانية تدخل غينيس بصيحة تجاوزت 105 ديسيبل

1f47e390 d859 11f1 b441 2b33b063138f.jpg بريطانية تدخل غينيس بصيحة تجاوزت 105 ديسيبل
تحمل بريندا ويليسون الأرقام القياسية لأعلى صوت لامرأة تعمل في مهنة "المنادي العام" (town crier)، ولأعلى صرخة صادرة عن امرأة -BBC

لندن-سانا

دخلت البريطانية بريندا ويليسون موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيلها صيحة بلغت شدتها 105.9 ديسيبل، لتحقق لقب أعلى صيحة تصدر عن امرأة في العالم.

وذكرت وكالة «يو بي آي» الأمريكية في تقرير نشرته أمس الخميس، أن ويليسون حققت الرقم القياسي في التاسع من أيلول الماضي، عندما أطلقت صيحتها التقليدية «أوييز» (Oyez)، المستخدمة من قبل منادي البلدات للإعلان عن الأخبار وجذب انتباه السكان، لتحصد أيضاً لقب صاحبة أعلى صوت بين مناديات البلدات في العالم.

loudest shout header thumbnail 1 بريطانية تدخل غينيس بصيحة تجاوزت 105 ديسيبل

وتعمل ويليسون في مهنة المناداة في البلدات منذ عام 1987، وبدأت مسيرتها في مدينة بيتربورو، قبل أن تتولى هذا الدور في نيوماركت، حيث اشتهرت بصوتها القوي وقدرتها على إيصال النداءات إلى مسافات بعيدة.

وأعربت ويليسون عن سعادتها بتحقيق الرقمين القياسيين، مشيرة إلى أنها لم تكن في أفضل حالاتها يوم المحاولة بسبب إصابتها بنزلة برد، وأنها تعتقد أنها قادرة على إصدار صيحة أعلى من ذلك.

وتُعد مهنة منادي البلدة من المهن التقليدية في بريطانيا، إذ كان أصحابها يتولون إعلان الأخبار والقرارات العامة في الأماكن والساحات قبل انتشار وسائل الإعلام الحديثة.

باحثون يطورون مستشعراً لاسلكياً لمتابعة صحة الجلد والأنسجة عن بُعد
ميزة جديدة في واتساب تتيح معرفة المتصلين بالإنترنت بشكل فوري
دراسة: بروتين مناعي يسهم في تنظيم تجدد العظام
بوب مارت تزيح الستار… “لابوبو” من وحي الأساطير الإسكندنافية
اكتشاف نوع جديد من الضفادع المنقرضة في ولاية كاليفورنيا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار