الجيش الأمريكي يعلن فقدان جندي وإصابة 3 إثر هبوط اضطراري لهليكوبتر في بحر العرب

واشنطن سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، فقدان أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر من طراز (إم.إتش-60 إس سي هوك) في بحر العرب، مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.



ونقلت وكالة رويترز عن بيان للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية قوله: إن عمليات البحث جارية حالياً في المنطقة عن فرد الطاقم الجوي الآخر الذي ما زال مفقوداً، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.



وأكد الأسطول في بيانه أن الطائرة الهليكوبتر جرى نشرها في المنطقة على متن حاملة الطائرات (يو.إس.إس جورج إتش دبليو بوش)، مشيراً إلى أن عمليات هبوط الطائرات الهليكوبتر في الماء قد تنطوي على خطورة كبيرة، حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة.



ويأتي هذا الحادث في وقت تبقى فيه القوات الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى، وسط تصاعد التوترات بين الحين والآخر خلال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.