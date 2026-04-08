قطر تدعو لوقف الأعمال العدائية وضمان أمن الملاحة بعد إعلان وقف إطلاق النار

الدوحة-سانا

رحبت دولة قطر، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرةً أنه خطوة أولية في اتجاه خفض التصعيد، ومؤكدةً ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم عن تقدير الدوحة لجهود باكستان وكل الأطراف التي اضطلعت بالوساطة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، مشددةً على ضرورة أن تبادر إيران إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول، بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وشددت على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وجددت الوزارة دعم دولة قطر الثابت لكل الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية، مؤكدةً أن الحوار الجاد والمسؤول والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم.