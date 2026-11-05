وزارة الطوارئ تحذر من تشكل واسع للضباب في عدة محافظات

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكل واسع للضباب مساء اليوم الخميس، وخلال ساعات الليل وفجر وصباح يوم غد الجمعة، في عدد من المحافظات، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
وذكرت الوزارة أن الضباب سيشمل محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة، وأجزاء من محافظتي الرقة واللاذقية، إضافة إلى ريف دمشق الشمالي والغربي وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة.
إرشادات السلامة
دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى ضرورة اتباع الإرشادات التالية:
- تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.
- التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر وجاهزية الفرامل وماسحات الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب.
- القيادة بحذر وعدم الانشغال عنها واستعمال الأضواء الخاصة بالضباب والالتزام بالمسارات، مع ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنب الوقوف المفاجئ لتفادي التصادم وحوادث السير بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.
- تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق خاصة في المناطق المذكورة والانتباه إلى المارة في الطريق مع ضرورة التزام المشاة بالأماكن المخصصة للعبور.
وكانت الوزارة حذرت قبل يومين من حالة اضطراب جوي تؤثر على عدد من المحافظات، اعتباراً من مساء اليوم الخميس وحتى مساء السبت المقبل، وتترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية.