وزارة الطوارئ تحذر من تشكل واسع للضباب في عدة محافظات

دمشق-سانا

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تشكل واسع للضباب مساء اليوم الخميس، وخلال ساعات الليل وفجر وصباح يوم غد الجمعة، في عدد من المحافظات، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وذكرت الوزارة أن الضباب سيشمل محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة، وأجزاء من محافظتي الرقة واللاذقية، إضافة إلى ريف دمشق الشمالي والغربي وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة.

إرشادات السلامة

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى ضرورة اتباع الإرشادات التالية: