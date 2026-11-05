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ماذا تضمنت الجلسة الحوارية بين إعلاميي درعا واللجنة الإعلامية في مجلس الشعب؟

تكريم 200 طالب وطالبة في حلقات تحفيظ القرآن بمدينة القصير في ريف حمص
مديرية الصحة في اللاذقية تنظم فعالية لتوعية الأهالي بأهمية اللقاح
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الرئيس الشرع يحيي أبناء الجالية السورية أمام البيت الأبيض عقب انتهاء لقائه بالرئيس ترامب
رفع العلم الوطني في سماء مدينة بصرى الشام
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