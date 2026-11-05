ماذا تضمنت الجلسة الحوارية بين إعلاميي درعا واللجنة الإعلامية في مجلس الشعب؟
وزارة السياحة تنسق مع مجلس الأعمال السوري البريطاني لتنشيط حركة الوفود السياحية إلى سوريا
سلمية تحتفي بذاكرتها الحضارية وتراثها العريق في مهرجانها الأول للآثار والتراث
بكاميرات محمولة.. مديرية التجارة الداخلية في طرطوس توثق جولاتها الرقابية
تكريم 167 عاملاً تقديراً لجهودهم وعطائهم في السورية للبريد
وزارة الدفاع تفتح باب العودة وتحدد المستندات المطلوبة
حملتا نظافة وتشجير في مدينة درعا لتعزيز الوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء
واحة تدمر تستعيد نشاطها الزراعي تدريجياً
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