ماسك يخسر أكثر من 60 مليار دولار بعد هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية

واشنطن-سانا‏

كشفت مجلة ” ذا فورتشن” الاقتصادية الأمريكية عن تكبد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ‏خسائر مالية ضخمة تجاوزت 60 مليار دولار بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد ‏النصفي وإنفاقه مئات الملايين من الدولارات لدعم مرشحي الحزب.‏

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وأوضحت المجلة أن “نتائج الانتخابات انعكست على شركات ماسك مع تراجع أسهم تسلا ‏بنسبة 5.7% وسبيس إكس بنسبة 7.6% في التعاملات المبكرة، فيما قُدّرت الخسائر في ‏القيمة السوقية المجمعة للشركتين بنحو 130 مليار دولار”.‏

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ووفقاً لتقديرات إعلامية، أنفق ماسك نحو 446 مليون دولار لدعم الجمهوريين، استحوذت ولاية ‏تكساس على نحو 205 ملايين دولار منها، وخصوصاً لدعم المرشحين في سباقات انتخابية ‏بارزة.‏

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وتشكل خسارة الجمهوريين في تكساس تحدياً إضافياً لماسك الذي جعل الولاية مركزاً رئيسياً ‏لاستثماراته حيث يقع المقر الرئيسي لشركة تسلا، إلى جانب منشآت مهمة لشركة “سبيس ‏إكس”.‏

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وتبرز المخاوف من تشديد القيود التنظيمية على مشروعاته، وخصوصاً مراكز البيانات ‏والتوسعات الصناعية، مع تنامي النفوذ الديمقراطي في الولاية.‏

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كما تثير النتائج تساؤلات بشأن مستقبل خطط استكشاف دمج “تسلا” و” سبيس إكس” في ظل ‏احتمال خضوع أي صفقة مستقبلية لتدقيق تنظيمي وسياسي أكبر.‏