مصرع 14 طفلاً جراء انهيار سقف مركز تعليمي شرق باكستان

إسلام أباد-سانا



لقي 14 طفلاً مصرعهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي في مدينة لاهور شرق باكستان.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في خدمات الإنقاذ والطوارئ بإقليم البنجاب قولهم اليوم الأربعاء: “إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين الأطفال ومعلمة تبلغ من العمر 30 عاماً من تحت أنقاض المبنى المنهار”، مشيرين إلى أن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح بين خمسة أعوام و16 عاماً.



من جهتها، أوضحت وزيرة الإعلام في إقليم البنجاب أزما بخاري في بيان لها أن التحقيقات والتقارير الأولية أظهرت أن المركز التعليمي الخاص غير مرخص، وكان يمارس نشاطه داخل مبنى سكني متداعٍ.



وتشهد أنحاء مختلفة من باكستان انتشاراً واسعاً لمثل هذه المراكز التعليمية الخاصة التي يرتادها الطلبة لتلقي دروس إضافية خارج أوقات الدوام المدرسي الرسمي.