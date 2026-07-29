غوتيريش يدين اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك إضرام النار في مسجدين.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة، عن نائب المتحدث باسم غوتيريش، فرحان حق قوله في المؤتمر الصحفي اليومي: إن “الهجمات على دور العبادة أعمال شنيعة وغير مقبولة، وتنطوي على خطر تأجيج الوضع المتقلب بالأساس”.

ودعا الأمين العام، بحسب نائب المتحدث، إلى تحديد هوية المسؤولين عن هذه الأفعال ومحاسبتهم بسرعة، مطالباً سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير فورية وفعالة، لإيقاف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بما فيها دور العبادة وضمان حماية المدنيين.

وحث غوتيريش جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي تصعيد إضافي، واتخاذ خطوات فورية لاستعادة الهدوء وتخفيف التوتر.

وكان غوتيريش، جدد التأكيد، اليوم الثلاثاء، على أنّ جميع المستوطنات ‏الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتفتقر إلى أيّ ‏شرعية قانونية