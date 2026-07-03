تسجيل إصابة بفيروس ماربورغ في أوغندا

كامبالا-سانا

سجلت أوغندا إصابة بفيروس ماربورغ القاتل لدى طفل صغير، وذلك أثناء عمليات الرصد المكثفة بحثاً عن إصابات بفيروس إيبولا.

وذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف الإصابة بفيروس ماربورغ لدى طفل يبلغ من العمر عاماً و5 أشهر في مقاطعة كيغيغوا غرب البلاد.

ورغم أن المرضين ينجمان عن فيروسين مختلفين، إلا أن إيبولا وماربورغ يتشابهان من الناحية السريرية، إذ يتسببان بحمى نزفية ويمكن أن يتفشيا ويسجلا معدلات وفيات مرتفعة.

وينتقل فيروس ماربورغ إلى البشر عن طريق خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الناس من خلال الانتقال المباشر من شخص لآخر.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن متوسط معدل الوفيات الناجمة عن فيروس ماربورغ يبلغ نحو 50%، رغم أن هذه النسبة راوحت بين 24% و88% في حالات التفشي السابقة.

ولا يوجد لقاح معتمد لفيروس ماربورغ أو علاج، إلا أن التدخل المبكر من خلال تعويض السوائل ومعالجة الأعراض يمكن أن يزيد من فرص النجاة.

وشهدت عدة دول إفريقية حالات تفشٍ لفيروس ماربورغ في السنوات الأخيرة، بما في ذلك غانا وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

وفي شهر كانون الثاني الماضي، أعلنت إثيوبيا انتهاء أول حالة تفشٍ مسجلة لفيروس ماربورغ لديها، والتي أسفرت عن وفاة تسعة أشخاص من أصل 14 إصابة.