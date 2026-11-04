المركزي للرقابة المالية يصدر القائمة النهائية للمقبولين في مسابقة مفتش معاون

دمشق-سانا
أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية القائمة النهائية بأسماء المقبولين في مسابقة مفتش معاون، التي أُعلن عنها في الخامس عشر من تموز 2026، وذلك عقب استكمال مرحلة المقابلات الشفهية.
ودعا الجهاز عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، الراغبين في الاطلاع على الأسماء إلى الدخول للمنصة الإلكترونية المخصصة لنتائج المسابقة عبر الرابط:
وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية أعلن في العشرين من تشرين الأول الماضي، إجراء المقابلات الشفهية لمسابقة مفتش معاون في مبنى الجهاز بدمشق، بإشراف كوادره، وذلك بعد اجتياز المتقدمين الاختبار الكتابي.