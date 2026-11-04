المركزي للرقابة المالية يصدر القائمة النهائية للمقبولين في مسابقة مفتش معاون

دمشق-سانا‏

أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية القائمة النهائية بأسماء المقبولين في مسابقة ‏مفتش معاون، التي أُعلن عنها في الخامس عشر من تموز 2026، وذلك عقب ‏استكمال مرحلة المقابلات الشفهية.‏

ودعا الجهاز عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، الراغبين في الاطلاع على ‏الأسماء إلى الدخول للمنصة الإلكترونية المخصصة لنتائج المسابقة عبر الرابط:‏

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية أعلن في العشرين من تشرين الأول الماضي، ‏إجراء المقابلات الشفهية لمسابقة مفتش معاون في مبنى الجهاز بدمشق، بإشراف ‏كوادره، وذلك بعد اجتياز المتقدمين الاختبار الكتابي.‏