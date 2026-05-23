النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن مسار المحادثات الأمريكية ‑ الإيرانية

photo 2026 05 23 02 41 35 النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن مسار المحادثات الأمريكية ‑ الإيرانية

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الجمعة، مدفوعة بمخاوف المستثمرين حيال مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز.

وذكرت شبكة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت أغلقت صعوداً عند التسوية بمقدار 96 سنتاً، وبنسبة 0.94 بالمئة، لتصل إلى 103.54 دولارات للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت مكاسب تجاوزت الثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بمقدار 25 سنتاً، أي ما يعادل 0.26 بالمئة، ليستقر عند 96.60 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وعلى الصعيد الأسبوعي، سجلت أسواق النفط تراجعاً إجمالياً نتيجة التقلبات الحادة المرتبطة بتغير التوقعات السياسية؛ حيث انخفض خام برنت بنسبة 5.48 بالمئة، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.37 بالمئة.

وكانت أسعار النفط استهلت تعاملاتها الصباحية اليوم على قفزة سعرية قوية تجاوزت الـ 3 بالمئة، حيث ارتفع خام برنت في ساعات التداول الأولى متجاوزاً عتبة الـ 105 دولارات للبرميل.

مباحثات سورية تركية لتعزيز الشراكة وتوسيع التعاون الاقتصادي
الحصرية لـ سانا: العملة الجديدة ستصدر بست فئات خالية من الصور والرموز
اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة لوزارة المالية السورية
دول خليجية تتعرض لاعتداءات في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران
الصين تتصدر إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً بقدرة تفوق 220 ألف طن سنوياً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك