النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن مسار المحادثات الأمريكية ‑ الإيرانية

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الجمعة، مدفوعة بمخاوف المستثمرين حيال مسار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها في مضيق هرمز.



وذكرت شبكة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت أغلقت صعوداً عند التسوية بمقدار 96 سنتاً، وبنسبة 0.94 بالمئة، لتصل إلى 103.54 دولارات للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت مكاسب تجاوزت الثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بمقدار 25 سنتاً، أي ما يعادل 0.26 بالمئة، ليستقر عند 96.60 دولاراً للبرميل عند التسوية.



وعلى الصعيد الأسبوعي، سجلت أسواق النفط تراجعاً إجمالياً نتيجة التقلبات الحادة المرتبطة بتغير التوقعات السياسية؛ حيث انخفض خام برنت بنسبة 5.48 بالمئة، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.37 بالمئة.



وكانت أسعار النفط استهلت تعاملاتها الصباحية اليوم على قفزة سعرية قوية تجاوزت الـ 3 بالمئة، حيث ارتفع خام برنت في ساعات التداول الأولى متجاوزاً عتبة الـ 105 دولارات للبرميل.